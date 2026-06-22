Paris-Villepinte, Eurosatory. Alle zwei Jahre trifft sich hier die europäische Verteidigungsindustrie. Panzer, Drohnen, Luftabwehr, Sensorik, künstliche Intelligenz: Wer durch die Hallen der Rüstungsmesse geht, sieht ein Europa, das aufrüstet. Neue Systeme werden präsentiert, Produktionskapazitäten ausgebaut, Milliardenprogramme angekündigt. Doch eine der wichtigsten Fragen dieser Messe dreht sich um ein System, das es so womöglich nie geben wird: FCAS, das Future Combat Air System.

Deutschland und Frankreich haben den gemeinsamen Kampfjet-Teil des Projekts aufgegeben. Nach Reuters einigten sich beide Seiten darauf, das Vorhaben zum Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeugs der nächsten Generation zu beenden. Hintergrund waren jahrelange Führungs- und Industriestrikte zwischen Airbus und Dassault Aviation. Das Projekt galt als eines der ehrgeizigsten europäischen Rüstungsprogramme und wurde auf rund 100 Milliarden Euro geschätzt.