FCAS Kampfjet Europa : FCAS: Europas 100-Milliarden-Vision zerbricht an der Machtfrage
Inhalt
- Eurofighter-Nachfolger FCAS: Der Kampf um Software, Drohnen und Daten
- Airbus gegen Dassault: Wer Europas Kampfjet der Zukunft kontrollieren wollte
- Nach dem FCAS-Bruch: Europas Rüstungsindustrie sucht den Plan B
- MGCS: Beim Leopard-2-Nachfolger droht der nächste deutsch-französische Streit
- Bundeswehr setzt auf Rheinmetall-Drohnen – doch Europas Problem bleibt größer
- FCAS, MGCS, Eurodrone: Europas Rüstung droht am eigenen Baukasten zu scheitern
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