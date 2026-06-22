FCAS Kampfjet Europa : FCAS: Europas 100-Milliarden-Vision zerbricht an der Machtfrage

22.06.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Europa rüstet auf, doch ausgerechnet eines seiner wichtigsten Zukunftsprojekte zerbricht: FCAS sollte der Kampfjet der nächsten Generation werden – ein 100-Milliarden-System aus Flugzeugen, Drohnen, Daten und künstlicher Intelligenz. Nun zeigt der Streit zwischen Airbus und Dassault, woran Europas Verteidigungswende wirklich krankt: nicht an Technik, sondern an der Macht über Software, Patente und industrielle Schlüsselrollen.

Inhalt

Airbus FCAS in der Luft

FCAS sollte Europas Kampfjet der Zukunft werden. Nach dem Bruch zwischen Airbus und Dassault steht nun die Frage im Raum, wer Europas Luftkampfsysteme künftig kontrolliert.

- © Airbus

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Erstveröffentlichung
22.06.2026
Letzte Aktualisierung
22.06.2026
Michael Vaccaro