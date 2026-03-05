Während militärische Beschaffung traditionell mit Großgerät und Waffensystemen assoziiert wird, rückt ein oft unterschätzter Bereich zunehmend in den Fokus: Infrastruktur. Unterkünfte, Büros, Versorgungseinrichtungen oder Ausbildungsgebäude müssen heute schneller verfügbar sein als klassische Bauverfahren es erlauben. Modulares Bauen entwickelt sich zu einem zentralen Baustein militärischer Einsatzfähigkeit. René Wurzer, Geschäftsführer des Tiroler Modulbauspezialisten RECON, sieht darin einen strukturellen Wandel, der weit über kurzfristige Projekte hinausgeht. RECON hat sich in den vergangenen Jahren vom klassischen Modulbauer zum Anbieter schlüsselfertiger Systemlösungen entwickelt. Das Unternehmen liefert sowohl temporäre als auch dauerhaft nutzbare Gebäude – in Stahl- und zunehmend auch in Holzbauweise.





Mit der sicherheitspolitischen Lage hat sich der Markt spürbar verändert. Das Unternehmen hat bereits Unterkünfte für das österreichische Bundesheer sowie für die Schweizer Armee realisiert und wird inzwischen auch aus anderen europäischen Regionen angefragt. Besonders gefragt sind derzeit kurzfristig verfügbare Kapazitäten. Große Ausschreibungen der Deutschen Bundeswehr zielen darauf ab, bestehende Standorte rasch zu erweitern, "ohne jahrelange Bauzeiten in Kauf nehmen zu müssen", sagt Wurzer.



Unter den Ausschreibungen: Großvolumige Rahmenprogramme für temporäre Unterkünfte an mehreren Standorten. Dabei geht es um „mehrere tausend Moduleinheiten für vorrangig Wohnunterkünfte“, erzählt Wurzer. Diese Gebäude werden meist in Stahlmodulbauweise errichtet und sind auf eine begrenzte Nutzungsdauer ausgelegt. Parallel existieren Programme mit langfristiger Perspektive, bei denen modulare Systeme dauerhaft eingesetzt werden sollen – etwa für Büro-, Wohn- oder Versorgungseinrichtungen. Die Bauweise ist dabei offen: Stahl, Holz oder hybride Konstruktionen sind möglich, solange sie die geforderten Leistungsparameter erfüllen.

Der Vorteil liegt in der Skalierbarkeit. Hat man ein genehmigungsfähiges Konzept entwickelt, kann es an verschiedenen Standorten nahezu identisch umgesetzt werden. „Wenn man einmal die Grundbedürfnisse definiert und ein skalierbares Modulsystem erarbeitet hat, kann man das beliebig oft umsetzen“, so Wurzer.



Geschwindigkeit als entscheidender Faktor



Der größte Vorteil modularer Bauweise ist die Zeit. Während konventionelle Gebäude jahrelange Planungs- und Bauphasen benötigen, können Module industriell vorgefertigt und vor Ort nur noch montiert werden. Zugleich erlaubt die Vorfertigung eine hohe Qualitätssicherung, da Produktion und Installation entkoppelt sind. Selbst komplexe haustechnische Systeme können bereits im Werk integriert werden. Allerdings existieren weiterhin regulatorische Hürden. Modulare Systeme sind in vielen Ländern noch nicht vollständig normiert, wodurch Genehmigungsverfahren zusätzlichen Aufwand verursachen können. „Der Modulbau ist heute noch kein baugenormtes System“, sagt Wurzer.

Deshalb müssen häufig zusätzliche Gutachten oder Prüfverfahren die baurechtliche Zulässigkeit bestätigen. Für militärische Anwendungen ist diese Herausforderung jedoch geringer, da die Rahmenbedingungen an verschiedenen Standorten oft sehr ähnlich sind. "Ein einmal genehmigtes Konzept lässt sich daher vergleichsweise einfach übertragen", sagt Wurzer.

Entgegen verbreiteten Vorurteilen müssen modulare Gebäude keineswegs provisorisch wirken. Moderne Systeme erreichen laut Wurzer die gleiche bautechnische Qualität wie konventionelle Bauweisen. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Qualität, sondern in der Planungssystematik. Während im Individualbau nahezu jede Gestaltung möglich ist, verlangt der Modulbau standardisierte Installationsführungen. „Die Stärke des Modulbaus ist in der Systematisierung zu finden“, betont Wurzer. Sanitärbereiche, technische Schächte oder Tragstrukturen sind modulübergreifend abgestimmt, um Effizienz und Skalierbarkeit zu gewährleisten.