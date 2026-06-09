In der Maria-Theresien-Kaserne in Wien hat der Milizverband Österreich am Montag zur Miliz-Gala geladen. Im Kasino der Kaserne kamen Vertreter des Bundesheeres, der Wirtschaft und der Miliz zusammen, um über die Rolle der Miliz in der österreichischen Sicherheitsarchitektur und über die Verantwortung von Unternehmen in der Landesverteidigung zu sprechen. Durch den Abend führten Christian Bayer, Generalsekretär des Milizverband Österreich, und Armin Richter, Präsident Milizverband Österreich. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von einer Combo der Gardemusik.



Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

Bereits die Worte von General Rudolf Striedinger, Chef des Generalstabs, machten deutlich, dass die Debatte über die Miliz längst nicht nur eine militärische ist. Striedinger verwies auf die Notwendigkeit, die geistige Landesverteidigung in der Gesellschaft stärker zu verankern. Nur ein wehrhaftes Volk ist gewillt, sich zu verteidigen, sagte er. Die Miliz könne ihre Rolle nur dann erfüllen, wenn Bevölkerung, Politik und Wirtschaft ein gemeinsames Verständnis für Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft entwickelten.



Mercedes vor dem Aus in Ludwigsfelde: Wird das Werk jetzt zur KNDS-Rüstungsfabrik?



Striedinger sprach auch die budgetäre Lage des Bundesheeres an. Er zeigte sich erfreut, dass es gelungen sei, eine Aufwärtsbewegung bei der Finanzierung einzuleiten. Zugleich machte er deutlich, dass die Mittel aus seiner Sicht noch nicht ausreichen. Er verwies aber darauf, dass es in Zeiten wie diesen bereits viel wert sei, wenn das Budget nicht weniger werde.