Knapp vier Wochen nach Bekanntwerden seiner ambitionierten Produktionspläne hat das US-amerikanische Rüstungsunternehmen Covenant am 5. Oktober 2026 seine erste europäische Produktionsstätte im Leipziger Norden eröffnet. In einer bestehenden, mehr als 10.000 Quadratmeter großen Gewerbehalle soll künftig der Marschflugkörper Anthem montiert werden. Bei der Eröffnung waren unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Johannes Steiniger, anwesend.

Damit nimmt ein Rüstungsprojekt konkrete Gestalt an, das Covenant erst Anfang September öffentlich vorgestellt hatte. Das 2024 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Washington will Leipzig zum weltweit größten eigenen Produktionsstandort ausbauen. Nach Unternehmensangaben sind Investitionen von rund 250 Millionen Euro vorgesehen. Langfristig sollen mehrere Hundert Arbeitsplätze entstehen.

Die Serienfertigung soll im ersten Quartal 2027 beginnen. Covenant plant für das erste Produktionsjahr rund 1.000 Marschflugkörper, für 2028 bereits eine Jahresproduktion von 5.000 Exemplaren. Die tatsächliche industrielle Leistungsfähigkeit muss das Unternehmen allerdings erst unter Beweis stellen.