Während des Rundgangs wird sichtbar, wie grundlegend sich die Stellung der Rüstungsindustrie in wenigen Jahren verändert hat. Philipp von Brandenstein, Leiter der Rheinmetall-Unternehmenskommunikation, beschreibt es so: Die veränderte Weltlage und das Gefühl einer militärischen Bedrohung seien inzwischen „in die kollektive Psychologie eingedrungen“. Was früher für Bewerber mitunter erklärungsbedürftig gewesen sei, habe sich gedreht. Rheinmetall bekomme viele Bewerbungen, sei als Marke weithin erkennbar – und mit seiner Aktie auch außerhalb klassischer Industriekreise bekannt geworden.

Das ist die gesellschaftliche Begleiterscheinung einer wirtschaftlichen Verschiebung, die sich in den Konzernzahlen noch deutlicher ablesen lässt. Für 2026 hatte Rheinmetall ursprünglich 14 bis 14,5 Milliarden Euro Umsatz erwartet – und zwar bereits ohne das zivile Automobilgeschäft, das in der Rechnungslegung als nicht fortgeführte Aktivität behandelt wird. Nach dem Aus des deutschen Fregattenprogramms F126 korrigierte der Konzern die Prognose im August auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Allein die F126-Entscheidung kostet Rheinmetall nach eigener Einschätzung im laufenden Jahr bis zu 300 Millionen Euro Umsatz.

Am langfristigen Anspruch ändert das bisher nichts. Bis 2030 will Rheinmetall den Jahresumsatz auf rund 50 Milliarden Euro steigern. Vehicle Systems und Weapon and Ammunition sollen dann jeweils zweistellige Milliardenbeträge erwirtschaften, Digital Systems acht bis zehn Milliarden und das neu aufgebaute Marinegeschäft rund fünf Milliarden Euro.

Für dieses Wachstum muss Rheinmetall nicht nur Aufträge gewinnen, sondern Fertigungskapazität wesentlich schneller schaffen, als es in der europäischen Industrie lange üblich war. Von Brandenstein verweist dafür auf Unterlüß. Das neue Munitionswerk in Niedersachsen wurde binnen rund 15 Monaten errichtet. Inzwischen befindet es sich im Ramp-up, im Juli lieferte Rheinmetall erstmals 155-Millimeter-Artilleriegeschosse aus der neuen Fabrik an die Ukraine.

Ähnliche Kapazitäten entstehen außerhalb Deutschlands. In Rumänien plant Rheinmetall gemeinsam mit Pirochim Victoria ein neues Werk für Treibladungspulver und modulare Treibladungen. Mehr als 500 Millionen Euro sollen investiert werden, die Produktion ist für 2028 vorgesehen. Auch in Litauen baut der Konzern neue Kapazitäten auf. Der Maßstab, den Rheinmetall inzwischen für sich reklamiert, lautet nicht mehr, bestehende Werke Stück für Stück zu erweitern. Neue Rüstungsfabriken sollen bei standardisierten Konzepten innerhalb von gut einem Jahr bis eineinhalb Jahren hochgezogen werden können.