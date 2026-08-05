Engel, Trumpf & Co : Industrie-Ranking 2026: Das sind Österreichs 50 größte Maschinenbauer
Inhalt
- Die Top 3: Österreichs größte Maschinenbauer 2026
- Top 50 Maschinenbauer Österreich: Automatisierung, Halbleiter und Recycling verschieben die Branche
- Rang 9: Österreichs Halbleiter-Maschinenbauer profitiert vom Chipboom
- Rang 13: Wie Kunststoffrecycling zum großen Industriethema im Maschinenbau wird
- Rang 17: Steirischer Maschinenbauer greift in der Batteriefertigung an
- Rang 18: Warum der Sondermaschinenbauer als Innovationsführer auffällt
- Rang 21: Wie Kunststoffmaschinenbau mit weniger Energie wettbewerbsfähig bleibt
- Rang 29: Der Maschinenbauer mit dem stärksten Umsatzplus im Ranking
- Rang 38: Warum der Recycling-Spezialist größer wirkt als sein Rang
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