Engel, Trumpf & Co : Industrie-Ranking 2026: Das sind Österreichs 50 größte Maschinenbauer

05.08.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Österreichs Maschinenbau bleibt auch unter Konjunktur-, Investitions- und Kostendruck der Taktgeber der Industrie. Das neue factory-automation-Ranking der 50 größten Unternehmen zeigt, wer jetzt wächst - und wie Engel, INNIO Jenbacher, Liebherr und viele weitere technologische Spezialisten mit Automatisierung, Energie-, Halbleiter- und Recyclinglösungen neue Märkte erschließen.

Inhalt

Aufmacher Maschinenbau Ranking

Das sind Österreichs 50 größte Maschinenbauer 2026

- © Adobe Stock; KI-bearbeitet

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Erstveröffentlichung
05.08.2026
Letzte Aktualisierung
05.08.2026
Daniel Pohselt