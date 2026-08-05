Österreichs Maschinenbau startet 2026 aus einer widersprüchlichen Position: Die industrielle Produktion stabilisiert sich, zugleich bleiben Nachfrage, Beschäftigung und Kostenentwicklung unter Druck. Für die österreichische Industrie weist Statistik Austria für 2025 einen um 2,4 Prozent höheren Produktionsindex aus, während der Umsatzindex lediglich um 0,1 Prozent zunahm. Der Beschäftigtenindex sank um 1,4 Prozent, die Arbeitskosten stiegen dagegen um 3,9 Prozent.

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Besonders deutlich zeigt sich dieses Spannungsfeld in der Metalltechnischen Industrie, zu der große Teile des Maschinen- und Anlagenbaus zählen. Ihre Produktion wuchs 2025 real um 2,7 Prozent auf rund 47 Milliarden Euro. Gleichzeitig gingen die preisbereinigten Exporte um zwei Prozent auf 39,1 Milliarden Euro zurück; die Exportquote lag weiterhin bei 79 Prozent. Innerhalb eines Jahres verlor die Branche rund 4.700 Arbeitsplätze. Der Maschinenbau allein erwirtschaftete 2024 eine Bruttowertschöpfung von 10,81 Milliarden Euro und zählt damit zu den bedeutenden Bereichen der österreichischen Warenproduktion.

Vor diesem Hintergrund zeigt das Industrie-Ranking 2026, welche Unternehmen Größe, technologische Spezialisierung und internationale Marktpräsenz verbinden. Angeführt wird die Liste von Engel Austria, INNIO Jenbacher und dem Liebherr-Werk Bischofshofen. Dahinter reicht das Spektrum von Halbleiterausrüstung und Kunststoffverarbeitung über Energie- und Automatisierungstechnik bis zu Recyclinganlagen. Das Ranking macht damit nicht nur Umsatzdimensionen sichtbar, sondern auch die technologische Breite eines Industriezweigs, der seine Wettbewerbsfähigkeit zunehmend über Effizienz, Digitalisierung und spezialisierte Lösungen sichern muss.