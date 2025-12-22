Die 90er Jahre: Schulterpolster, Mobiltelefone so groß wie Ziegelsteine, der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg Japans, Gordon Gekko im Film Wall Street. Und hinter den blinkenden Börsentafeln ein Mann, ein Konzern – und ein ganz großer Absturz, einer der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Winter 1993. Die Metallgesellschaft – ein 113 Jahre alter Industriegigant mit 57.000 Beschäftigten – steht vor dem Abgrund. Rohstoffe, Energie, Chemie, Maschinenbau – das ganze Sammelsurium deutscher Industriekraft. Und an der Spitze: Heinz Schimmelbusch. Alias Schibu. Gebürtiger Wiener, brillant, ehrgeizig, und mit einem gewissen Hang zu sagen wir mal: „Mut zur Lücke“.