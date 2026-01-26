Gerade im Mittelstand sind die Produktionsprozesse allerdings häufig individuell gewachsen und von teilautomatisierten Insellösungen oder sogar noch von Handarbeit geprägt. Beide Varianten binden Kapazitäten und hindern Unternehmen daran, ihre Potenziale voll auszuschöpfen. Angesichts dessen wird das Vorhaben, eine durchgängige Automation herzustellen, jedoch auch selbst zur Herausforderung. "Viele Mittelständler verfügen nicht über die internen Kapazitäten, um komplexe Automatisierungslösungen für ihre gesamten Prozessstrecken selbst zu entwickeln“, so Michael Ott. "Gefordert und benötigt wird daher nicht einfach nur ein Maschinenbauer, sondern ein spezialisierter Umsetzungspartner, der das Gesamtbild versteht und mit seiner ganzheitlichen Expertise auch technologische Impulse gibt.“

>>> Mit Automatisierung und Lean Management zur Industrie-Zukunft

Ein zentrales Problem: Die Ressourcen in Bereichen wie Manufacturing Engineering sind oft begrenzt. Hinzu kommt, dass Standardlösungen den spezifischen Anforderungen des Mittelstands nur selten gerecht werden. Ott betont: "Mittelständler sind sehr oft mit der Situation konfrontiert, die sich wie folgt auf den Punkt bringen lässt: Ich brauche keine Maschine von der Stange, sondern jemanden, der mein konkretes Problem versteht und löst.‘ Genau da muss also eine erfolgreiche Umsetzung ansetzen, um die Automation ganzheitlich anzugehen – und eben nicht nur punktuell wie an einer einzelnen Maschine."

Der Bedarf an Flexibilität geht für Unternehmen des Mittelstands aber oft mit Unsicherheit einher: „Was ist technologisch machbar?“ oder "Welche Investitionen sind notwendig?“ sind Fragen, die dann oft entstehen. Wichtig ist daher, so Ott, dass Umsetzungspartner nicht als reine Lieferanten fungieren, sondern Lösungen im Sparring mit dem jeweiligen Mittelständler eruieren. Nur so können tragfähige Lösungen entstehen.