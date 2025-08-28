Stahl- und Rüstungsindustrie : Rüstungsboom statt Stahlflaute: Salzgitter schmiedet Panzerstahl

28.08.2025
Panzerstahl statt Autobleche: Mit der Zulassung für den Werkstoff “Secure 500” wagt der angeschlagene Stahlriese den Einstieg ins Rüstungsgeschäft. Während Europas Armeen Milliarden für neue Panzer und Waffen mobilisieren, will Salzgitter ein Stück vom Markt erobern – und gleichzeitig mit “Green Steel” an der klimaneutralen Transformation festhalten. Zwischen Leopard-Panzer und Wasserstoff-Öfen entscheidet sich, ob Salzgitter einen Weg aus der Krise findet.

Salzgitter Hubbalkenofen, Stahlproduktion

Glühender Stahl, grüne Technik: Im neuen Hubbalkenofen von Salzgitter entstehen Coils – mit 30 % weniger Energie und vorbereitet auf Wasserstoffeinsatz.

- © Salzgitter AG

Erstveröffentlichung
28.08.2025
Letzte Aktualisierung
28.08.2025
Dominique Otto