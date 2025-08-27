Helmut Schwarzl in seiner Funktion als Spartenobmann der Industrie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, warnt vor überzogenen Lohnforderungen. „Eigentlich wären mehrere Jahre mit Nullrunden notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen“, betont Schwarzl. Österreich sei im internationalen Vergleich längst „zurückgefallen“: Die Lohnkosten seien im Vergleich zu Deutschland und Italien massiv gestiegen, die heimische Industrie liege inzwischen sogar an der Spitze bei den Lohnstückkosten. Zwar sei klar, dass Nullrunden in der Realität schwer durchsetzbar seien, doch jeder weitere Spielraum bei den Gehältern werde kritisch. „Die Inflation bekommen wir so nicht in den Griff – die Lohn-Preis-Spirale wirkt längst mit voller Wucht“, erklärt Schwarzl. Ein Großteil der Teuerung sei inzwischen hausgemacht, vor allem in den dienstleistungsnahen Bereichen, wo die Kostensteigerungen direkt lohngetrieben seien. Während die Inflation in Deutschland und Italien bereits unter Kontrolle sei, liege Österreich weiterhin deutlich darüber.