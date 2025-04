"Wir müssen die Verteidigungsindustrie als Wirtschaftsmotor für Deutschland sehen", sagt Hensoldt-Chef Dörre. "Wenn wir wirklich eine Verstetigung der Investitionen über die nächste Dekade sehen, dann wird das auch einen nachhaltigen Einfluss auf wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland haben." Bei der Suche nach Beschäftigten bedienen sich die Rüstungsschmieden bei Branchen, die derzeit mit einer Flaute zu kämpfen haben. So übernahm der deutsch-französische Panzerbauer KNDS jüngst das vor dem Aus stehende Werk des Bahntechnik-Konzerns Alstom in Görlitz und will gut die Hälfte der 700 Mitarbeiter weiterbeschäftigen.

>>> Rheinmetall setzt Wachstumskurs in den USA fort

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat 100 Beschäftigten des defizitären Continental-Bremsenwerks in Gifhorn angeboten, in eine Munitionsfabrik zu wechseln. Konzernchef Armin Papperger erwägt zudem, an den eigenen Standorten in Berlin und Neuss, die bisher zum zivilen Unternehmensbereich gehören, vor allem Produkte oder Komponenten für die Sparte "Waffe und Munition" zu fertigen. Sie könnten "künftig von der industriellen Stärke des Rheinmetall-Konzerns als bedeutender militärischer Ausrüster profitieren". Auch für den Panzergetriebehersteller Renk ist die Automobilindustrie zuletzt immer mehr in den Fokus gerückt. Gerade im Hinblick auf die Skalierung von Produktionskapazitäten setze Renk auch auf Know-how aus dem Automobilbereich.