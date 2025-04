Die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA hat durch den Verkauf eines erheblichen Aktienpakets an dem österreichischen Spezialmotorenhersteller Steyr Motors einen Bruttoemissionserlös von rund 74 Millionen Euro erzielt. Im Rahmen einer sogenannten Umplatzierung wurden insgesamt 910.000 Aktien zum Stückpreis von 34,00 Euro an institutionelle Investoren abgegeben, wie das Münchner Unternehmen am Freitag mitteilte.

>>> Steyr Motors im Rüstungsboom: Milliardenmarkt oder Spekulationsblase?

Bereits Mitte März hatte Mutares angekündigt, seine Beteiligung an Steyr Motors strategisch zu reduzieren. Ziel dieser Maßnahme war es, den Streubesitz deutlich zu erhöhen und der hohen Nachfrage institutioneller Anleger gerecht zu werden. Ursprünglich lag der Streubesitz an Steyr Motors bei lediglich rund 11 Prozent, was den Handel der Aktie an der Börse Wien stark einengte.