CO2-Normen sollen gelockert werden : Zurückgerudert: Verzicht auf CO2-Strafen für Autobauer in Aussicht

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Autoherstellern mehr Zeit geben, um die EU-Vorgaben zu erfüllen. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte von der Leyen in Brüssel. Die Unternehmen sollen nun drei Jahre Zeit bekommen, um die Grenzwerte zu erreichen.