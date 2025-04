Die Europäische Kommission hat erste Maßnahmen vorgestellt, um die Wirtschaft in der EU wettbewerbsfähiger zu machen. Geplant sind umfangreiche Deregulierungen und Vereinfachungen zahlreicher Vorschriften. Am Mittwoch präsentierte die Kommission ihre ersten „Omnibus“-Vorschläge, die unter anderem eine einjährige Verschiebung des Lieferkettengesetzes sowie eine Reduzierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für 80 Prozent der Unternehmen vorsehen.

>>> So wappnet sich Österreichs Automobilindustrie gegen Trump-Zölle

Insgesamt will die EU-Kommission die Bürokratiebelastung für Unternehmen spürbar reduzieren. Meldepflichten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollen um 35 Prozent sinken, während insgesamt rund ein Viertel weniger Bürokratie vorgesehen ist.

Gleichzeitig hat die Europäische Kommission ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stärkung der europäischen Industrie und Wirtschaft präsentiert. Dieses besteht aus zwei zentralen Säulen: dem „Clean Industrial Deal“, der Europas Industrie wettbewerbsfähiger und klimafreundlicher machen soll, sowie dem „Affordable Energy Plan“, der für niedrigere Energiekosten sorgen soll.