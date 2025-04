Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle zielen vor allem auf Autoimporte aus Europa. Derzeit werden europäische Autos in den USA mit Zöllen von rund 2,5 Prozent belegt. Diese Zölle sollen auf rund 25 Prozent angehoben werden. Diese Maßnahme wird als Teil einer protektionistischen Handelspolitik gesehen, deren Ziel der Abbau des enormen Handelsdefizits der USA gegenüber der Europäischen Union bei gleichzeitiger Förderung der heimischen Produktion ist. Die angekündigten Zölle gelten nicht nur für Fahrzeuge, sondern könnten auch andere Industriezweige betreffen und europäische Exporteure zusätzlich unter Druck setzen.

>>> Wie deutsche Autobauer auf drohende US-Zölle reagieren

Die möglichen Folgen einer solchen Zollpolitik könnten gravierend sein: Zum einen würden die gestiegenen Importkosten unweigerlich auf die Endpreise der Fahrzeuge umgelegt werden, was zu einem Rückgang des Absatzes europäischer Autos in den USA führen könnte, befürchten Industrievertreter. Dies würde nicht nur den Exportumsatz und die Rentabilität der betroffenen Hersteller schmälern, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie insgesamt schwächen.

Mit Zugeständnissen an Trump, wie etwa der Lockerung von Umweltauflagen, will die EU-Kommission in Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Automobilherstellern nun die drohenden Zölle abwenden.