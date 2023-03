Laut Wifo-Chef Gabriel Felbermayr ist die wirtschaftliche Entkoppelung Europas von Russland in vollem Gange. Einzelne Ausreißer - etwa bei den heimischen Gasimporten aus Russland sowie den österreichischen Exporten in das kriegsführende Land, aber auch beim EU-Außenhandel mit Weißrussland - gibt es dennoch. Aus Weißrussland, das in einer Zollunion mit Russland steht, könnten beispielsweise Fahrzeuge und Fahrzeugteile aus der EU nach Russland gelangen, so Felbermayr.

Während die Importe aus Weißrussland in die EU seit Kriegsbeginn auf rund ein Drittel des vorherigen Niveaus eingebrochen sind, liegen die Exporte aus der EU inzwischen höher als vor dem Krieg. Das könnte eine Umgehung der russischen Sanktionen sein, gab der Wifo-Direktor zu bedenken. Zu Beginn des Krieges waren die Exporte um 40 Prozent eingebrochen, zuletzt lagen sie höher als in jedem Quartal seit 2014.

Weißrussland befindet sich in einer Zollunion mit Russland. Die Diktatur in Minsk ist der engste Verbündete des Kremls. "Wir beliefern über Weißrussland den russischen Markt mit Fahrzeugen und Fahrzeugteilen", sagte Felbermayr. Die Exporte sind im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vergleichsquartal 2021 um 321 Millionen Euro auf mehr als zwei Milliarden Euro gestiegen, allein Fahrzeuge und Zubehör machten 564 Millionen Euro aus. Das sei viel, so der Wifo-Direktor, so klein und arm sei Belarus. "Das ist ein Hinweis, dass das Sanktionsregime Löcher hat."