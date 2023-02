Wienerberger schließt im dritten Quartal 2022 an die gute Performance der ersten beiden Quartale an. Der Ziegelproduzent erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Konzernumsatz von 3.848,0 Mio. Euro (Vorjahr: 2.896,5 Mio. Euro). Das EBITDA stieg um 64 Prozent auf 835 Mio. Euro.



"Der bisherige Jahresverlauf war infolge geopolitischer Spannungen von signifikant gestiegenen Energiepreisen und Inputkosten geprägt", sagt Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch. Eine vorausschauende Einkaufs- und Preispolitik habe es möglich gemacht, die Kosteninflation abzudecken und durchgehend die Verfügbarkeit von Energie sicherzustellen.

Lesen Sie hier, wo Heimo Scheuch im brandneuen Ranking der Top 1000 Manager Österreichs steht!

Wienerberger führt das starke Wachstum auf die Repositionierung hin zu einem Anbieter von innovativen Systemlösungen und das breit diversifizierte Portfolio zurück. Zudem lief der Integrationsprozess der im Vorjahr akquirierten Unternehmen in Europa und Nordamerika besser als erwartet und leistete bereits einen starken Ergebnisbeitrag von 77 Mio. €.



Im Zuge der eigenen Energiewende hat Wienerberger die gesamte Rohr- und Flächenbefestigungsproduktion – der Umsatzanteil beträgt hier über ein Drittel der Gruppe – auf grünen Strom umgestellt. In der keramischen Produktion arbeitet das Unternehmen, je nach lokaler Verfügbarkeit, an der Umstellung auf nachhaltige Energieträger wie Elektrizität, Wasserstoff oder Biogas und evaluiert den verstärkten Einsatz von Elektrizität – beispielsweise für Brennöfen oder im Rahmen des Trocknungsprozesses. Der erhöhte Strombedarf soll durch Photovoltaik oder Windenergie direkt an den Produktionsstandorten abgedeckt werden, um im Hinblick auf Strom autark zu werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie sieht eine CO2-Reduktion von 15 Prozent bis 2023. Das Unternehmen rechnet 2022 bereits mit einer Einsparung von zwölf Prozent CO2.