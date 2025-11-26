Im September 2023 stellt Gerd Chrzanowski eine neue Sparte im Schwarz-Imperium vor: Schwarz Digits.
Geführt wird die Sparte von den beiden Co-CEOs Rolf Schumann und Christian Müller. Schumann bringt langjährige Erfahrung aus SAP und Siemens mit. Müller arbeitet seit 2004 im Unternehmen – er startete im IT-Bereich von Lidl und führte ab 2018 die Schwarz-IT.
Schwarz Digits bündelt all das, was der Konzern in den vergangenen Jahren im Digitalbereich aufgebaut hat – von der Kunden-App über Cybersicherheit bis hin zu eigener Cloud- und KI-Infrastruktur.
Was als Treue-App begann, entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer umfassenden Digitalarchitektur. Erst die Absicherung der eigenen IT-Systeme, dann der Aufbau einer eigenen Cloud – und nun der Einstieg in künstliche Intelligenz.
So baut Schwarz ein digitales Ökosystem – zunächst entwickelt für Lidl und Kaufland, dann gezielt für externe Kunden geöffnet.
Ob dieser Weg aufgeht, bleibt offen. Die Konkurrenz ist stark, der technologische Wandel schnell, und manche Projekte werden sich erst in Jahren bewerten lassen. Doch für die Schwarz-Gruppe ist dieser Kurs vor allem eines:
eine langfristige Wette auf die technologische Zukunft Deutschlands –
und auf die Chance, Europas Antwort auf Amazon, Google und OpenAI zu werden.