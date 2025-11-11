Panasonic TOUGHBOOK Tablets und Notebooks sind genau auf diese Anwendungen zugeschnitten. Zertifiziert nach Militärstandards, widerstehen sie extremen Bedingungen wie Staub, Feuchtigkeit, Stößen oder Temperaturschwankungen. Dank modularer Bauweise und langfristiger Verfügbarkeit lassen sich die Geräte flexibel in unterschiedlichste Einsatzszenarien integrieren und an die jeweiligen Anforderungen anpassen – ob im Feld, Fahrzeug oder Befehlsstand.

Standardmäßig mit Windows 11 Pro ausgestattet, sind TOUGHBOOKs jetzt auch für Red Hat Linux zertifiziert, was den Einsatz von Open-Source-Anwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Sicherheit ermöglicht. Mit integrierten Viasat DARC SSDs kann zusätzlich die Datensicherheit - bis zum Level NATO Secret - erhöht werden.

Ob in Fahrzeugen oder im mobilen Einsatz - TOUGHBOOK bietet für seine robusten COTS-Geräte militärspezifisches Zubehör und projektspezifische Lösungen für eine nahtlose Integration.

All dies macht TOUGHBOOK zu einem verlässlichen Baustein und Panasonic zum richtigen Partner bei der Umsetzung des Aufbauplans und der sicheren Digitalisierung des österreichischen Bundesheeres.