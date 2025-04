Wie Konzern und Betriebsrat am Dienstag mitteilten, erhalten die Tarifbeschäftigten von Volkswagen für das vergangene Jahr eine Prämie von knapp 4.800 Euro. Insgesamt beläuft sich die Prämie auf 4.799,50 Euro. Beschäftigte im VW-Haustarif erhalten mit dem Mai-Gehalt zusätzlich zu den bereits überwiesenen 1.879,50 Euro weitere 2.920 Euro. Damit fällt die Erfolgsbeteiligung sogar etwas höher aus als im vergangenen Jahr, als VW 4.735 Euro an jeden Beschäftigten auszahlte. Von der Zahlung profitieren rund 120.000 Beschäftigte in Deutschland. Ausschlaggebend für die Prämie ist das Ergebnis der Marken VW Pkw und VW Nutzfahrzeuge in den vergangenen zwei Jahren.

Ab dem kommenden Jahr müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit deutlich weniger Geld rechnen. Im Rahmen des Sparprogramms wurde vereinbart, dass es in den Jahren 2026 und 2027 nur noch die feste Vorauszahlung von knapp 1.900 Euro gibt, die bereits im November ausgezahlt wird. Der flexible Rest, der eigentlich im Mai folgt, wird für zwei Jahre ausgesetzt. Danach soll die Prämie schrittweise bis 2031 wieder auf das alte Niveau angehoben werden.