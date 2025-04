Vor allem aus dem Umfeld politischer Unsicherheit, zunehmender Handelsbeschränkungen und geopolitischer Spannungen ergeben sich laut VW Herausforderungen. Nach einer Phase steigender Investitionen will Europas größter Autobauer seine Ausgaben in den kommenden Jahren deutlich zurückfahren. Von 2025 bis 2029 sollen insgesamt rund 165 Milliarden Euro in neue Anlagen, Technik und Software fließen, zudem würden die Investitionen in den Verbrennungsmotor schrittweise zurückgefahren. Der Konzern wolle aber weiter auf Flexibilität setzen, um den Kunden verschiedene Antriebsarten anbieten zu können.

>>> Trump-Zölle auf Autos: Audi plant neue Produktionsstätte in Nordamerika

"In einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld ist es uns gelungen, in 2024 ein insgesamt ordentliches Ergebnis abzuliefern. Unser Ausblick reflektiert die globalen wirtschaftlichen Herausforderungen und den tiefgreifenden Wandel der Branche. Wir halten Verbrenner technologisch wettbewerbsfähig, investieren in Elektromodelle und Software und stärken weiterhin unsere regionale Präsenz – mit klarem Wachstums- und Investitionskurs in den USA. Um dies leisten zu können, ist es entscheidend, unseren Kunden weiterhin hochattraktive Fahrzeuge anzubieten, gleichzeitig die Kosten konsequent zu senken und die Ertragskraft zu steigern. Darauf wird in den kommenden Monaten und Jahren unser Fokus liegen," so Finanzvorstand Arno Antlitz.

Volkswagen hatte viel Geld für eigene Batteriezellfabriken reserviert, doch der Hochlauf von Elektroautos verläuft in der Branche insgesamt schleppender als erwartet. Zudem will VW über Partnerschaften wie mit dem US-Elektroautobauer Rivian bei Software und Vernetzung schneller und günstiger ans Ziel kommen.