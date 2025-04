Die Volkswagen-Tochter Audi plant, noch in diesem Jahr eine Entscheidung über eine neue Produktionsstätte in Nordamerika zu treffen. Laut Audi-Chef Gernot Döllner sei diese Region, insbesondere die USA, ein zentraler Wachstumsmarkt. „Wir haben verschiedene Optionen: Wir könnten in bestehende Werke des Volkswagen-Konzerns gehen oder wir bauen zusätzliche Kapazitäten auf“, erklärte er in einem Interview mit Reuters.

>>> Kippen Volkswagen und Audi das Verbrenner-Aus?

Derzeit betreibt Audi bereits ein Werk in Mexiko, wo der SUV Q5 produziert wird – ein Modell, das über 25 % des US-Absatzes ausmacht. Zudem wurde 2023 angekündigt, dort ein weiteres Elektroauto zu fertigen. Auch die Volkswagen-Gruppe verfügt über mehrere Produktionsstätten in Nordamerika. In Chattanooga, Tennessee, werden aktuell der elektrische ID.4 und der Verbrenner-SUV Atlas gebaut. In South Carolina entsteht ein neues Werk für die Marke Scout, das Ende 2026 die Produktion aufnehmen soll. Ein weiteres wichtiges Volkswagen-Werk befindet sich in Puebla, Mexiko, wo Modelle wie der Tiguan, Jetta und Taos gefertigt werden.