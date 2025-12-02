Der Generalanwalt der US-Regierung hat den Supreme Court offiziell aufgefordert, den Fall zu prüfen und damit rechtliche Klarheit zu schaffen. Die Richter hatten zuvor um eine Einschätzung gebeten. Erfahrungsgemäß folgen sie häufig der Empfehlung des Regierungsgremiums. Sollte der Fall angenommen werden, sehen Juristen gute Chancen, dass das Urteil für Bayer positiv ausfallen könnte.

