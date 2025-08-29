Bayer Glyphosat Prozess : Glyphosat-Streit eskaliert: Warum jetzt sogar die US-Regierung eingreifen muss

29.08.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Der Glyphosat-Konflikt zwischen Bayer und tausenden Klägern spitzt sich dramatisch zu: Der Supreme Court hat seine Entscheidung vertagt – und fordert ausgerechnet unter Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. eine Stellungnahme der US-Regierung. Droht Bayer jetzt ein juristischer Dammbruch?

Inhalt

Der Streit um Glyphosat spitzt sich zu – Bayer gerät unter Druck, während US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. als entschiedener Gegner des Unkrautvernichters gilt.

- © Fotomontage; Bayer/Wikipedia

Erstveröffentlichung
29.08.2025
Letzte Aktualisierung
29.08.2025
Dominique Otto