Der juristische Streit um Glyphosat erreicht eine neue Stufe – und zugleich eine heikle politische Dimension. Das Supreme Court hat entschieden, vor einer möglichen Annahme des Falls Bayer gegen Edwin Hardeman zunächst die US-Regierung anzuhören. Diese sogenannte „Call for the Views of the Solicitor General“-Entscheidung bedeutet zwar keine Ablehnung, aber eine deutliche Verzögerung.

Konkret soll nun der in der US-Regierung ansässige Generalanwalt der USA eine Stellungnahme vor dem US-Höchstgericht ablegen. Eine Anhörung dürfte frühestens im Herbst erfolgen, eine endgültige Entscheidung des Supreme Court nicht vor 2026.

Der aktuelle Schritt des Supreme Court, die US-Regierung um eine Stellungnahme zu bitten, dürfte bei Bayer unangenehme Erinnerungen wecken. Bereits 2022 hatte sich der Konzern in einem ähnlichen Fall an das höchste Gericht gewandt – auch damals wurde der Solicitor General eingeschaltet. Die Regierung unter Präsident Biden sprach sich seinerzeit jedoch gegen Bayer aus und riet dem Gericht davon ab, den Fall zur Entscheidung anzunehmen. Im April 2025 unternahm Bayer nun einen neuen Anlauf und beantragte die Überprüfung des Falls „Durnell“.

