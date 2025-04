"Grundsätzlich sind wir in diesen Geschäften in den USA gut aufgestellt. Ein Großteil der Produktion für US-Kunden findet innerhalb der USA statt - ist also nicht durch Zölle belastet", erklärte eine Sprecherin.

>>> Handelskonflikt zwischen EU und USA spitzt sich zu

Die Stahlsparte werde von den Zöllen kaum betroffen sein, betonte sie. "Der Hauptmarkt für Stahl von Thyssenkrupp ist Europa." Die Exporte von Stahlprodukten von Thyssenkrupp Steel in die USA seien mengenmäßig gering und beträfen vor allem hochwertige Produkte mit einer guten Marktposition.