Die Forderungen der voestalpine sind nicht neu. Bereits im Februar forderte CEO Herbert Eibensteiner die EU auf, rasch in Verhandlungen mit den USA einzutreten. "Als weltweit tätiger Konzern sehen wir eine Eskalation der Handelskonflikte sehr kritisch - wir appellieren daher an die Europäische Union sofortige Gegenmaßnahmen zu setzen und Verhandlungen mit den USA aufzunehmen", sagte Eibensteiner

>>> Voestalpine-Chef Eibensteiner: "Wir verlieren gegenüber unseren internationalen Peers an Wettbewerbsfähigkeit"

Das größere Thema für Europa sei laut voest der Clean Industrial Act. Wenn auf EU-Ebene nichts passiere, sei das für Europa viel belastender als die US-Zölle. "Es ist höchste Zeit, in Brüssel und in Wien die zahlreichen Papiere und Ankündigungen zur Wettbewerbsfähigkeit und Industriepolitik konkret umzusetzen", so Eibensteiner damals. Andernfalls drohe eine weitere dramatische Abwanderung der europäischen Industrie und damit der dauerhafte Verlust von gut bezahlten Arbeitsplätzen. Dies gefährde auch den Wohlstand in Europa.