Der Rüstungskonzern Rheinmetall, Europas größter Munitionshersteller, will seine Produktionskapazitäten weiter ausbauen. Am Donnerstag soll in Hamburg eine Absichtserklärung zur Errichtung eines neuen Munitionswerks in einem NATO-Staat unterzeichnet werden, wie das Düsseldorfer Unternehmen mitteilte.

Weitere Werke sind in Litauen, Rumänien und Bulgarien geplant. In letzterem Land wurde im August bekannt, dass Rheinmetall dort ebenfalls eine Fabrik errichten will. „Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns Bulgarien entgegenbringt, und werden dem Land ein ebenso verlässlicher wie leistungsfähiger Partner sein“, erklärte der Konzern damals. „Näheres werden wir nach Unterzeichnung der Verträge mitteilen.“