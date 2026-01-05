Die deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall und MBDA Deutschland intensivieren ihre Zusammenarbeit im Bereich Laserwaffen. Wie beide Firmen mitteilten, planen sie im ersten Quartal 2026 ein gemeinsames Unternehmen zu gründen, das sich auf Laserwaffentechnologie für die Marine konzentrieren soll. Seit 2019 arbeiten die Unternehmen bereits zusammen – unter anderem entwickelten sie einen Demonstrator, also ein Laserwaffensystem im Teststadium.

Dieser Demonstrator wurde bereits ein Jahr lang auf einem Schiff der Deutschen Marine erprobt. Inzwischen befindet sich das System an einem Bundeswehrstandort in Meppen, wo es an Land weiter getestet wird. Ab dem Jahr 2029 soll das System einsatzbereit sein.