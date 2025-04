Der deutsche Handelskonzern Rewe will in den kommenden Jahren 1,5 Milliarden Euro in den österreichischen Markt investieren. Das Geld fließt in die Modernisierung von Filialen sowie in den Bau eines teilautomatisierten Zentrallagers für das Trockensortiment. Geplant ist das Lager auf dem Gelände der Konzernzentrale in Wiener Neudorf. Der Baustart ist für 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll bis 2030 erfolgen. Mit einem Investitionsvolumen von 600 Mio. Euro handelt es sich um das größte Infrastrukturprojekt der Unternehmensgeschichte in Österreich und um das größte Investment eines Privatunternehmens der letzten Jahre in Niederösterreich.

Der Rewe-Aufsichtsrat hat das Vorhaben bereits genehmigt. Laut Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti spiegle die Investitionsentscheidung das Vertrauen der Konzernzentrale in den Standort Österreich wider. „Trotz der relativ instabilen volkswirtschaftlichen Situation“ habe man sich bewusst für den Schritt entschieden, sagte Haraszti im Gespräch mit der APA. Die bereits bezahlte Kartellstrafe in Höhe von 70 Millionen Euro habe dabei keine Rolle gespielt.