Der oberösterreichische Flugzeugzulieferer FACC profitiert spürbar von der globalen Erholung der Luftfahrtindustrie. Im Geschäftsjahr 2024 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 20 Prozent steigern – auf insgesamt 884,5 Millionen Euro, den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Auch das operative Ergebnis (EBIT) entwickelte sich positiv und stieg laut den am Mittwoch bestätigten Zahlen von 17,5 Millionen auf 28,3 Millionen Euro.

Für das Jahr 2025 rechnet die börsennotierte FACC AG mit einem weiteren Umsatzwachstum von bis zu 15 Prozent. Auch die EBIT-Marge soll mittelfristig signifikant verbessert werden, wie das Management betont.