Der Wäschehändler Palmers hat am Donnerstag Insolvenz angemeldet. Laut der Arbeiterkammer Niederösterreich wurden die 515 Beschäftigten in den derzeit 113 Filialen größtenteils bereits am Freitag und Montag per Online-Betriebsversammlung über die Lage informiert. Das Unternehmen befindet sich derzeit aktiv auf Investorensuche, um eine Sanierung in Eigenverwaltung zu ermöglichen.

>>> KTM, Kika/Leiner, SignaDie größten Insolvenzen des Jahres 2024

Die Insolvenz wurde laut Unternehmensangaben notwendig, „weil erforderliche Kapitalzuflüsse nicht zeitgerecht erfolgten“. Im Insolvenzantrag wurden die Passiva mit 51 Millionen Euro und die Aktiva mit 11,5 Millionen Euro beziffert. Werden die besicherten Außenstände berücksichtigt, steigt die Gesamtverschuldung auf etwa 69 Millionen Euro. Ein 14,4-Millionen-Euro-Kredit, der zu 90 Prozent von der COFAG (COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH) besichert wurde, zählt dabei nicht zu den besicherten Außenständen. Stattdessen tritt das Austria Wirtschaftsservice (AWS) als Insolvenzgläubiger auf, erklärte Gerhard Weinhofer von Creditreform.