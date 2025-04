Die österreichische Dreierkoalition hat sich bei ihrer ersten Klausur am Dienstag darauf verständigt, bis zum Jahresende eine neue Industrie- und Standortstrategie zu entwickeln. Konkrete Beschlüsse wurden bei dem Treffen im Bundeskanzleramt jedoch nicht gefasst. Laut Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) stellen vor allem die internationalen politischen Entwicklungen zentrale Herausforderungen dar.

>>> 10 Manager zum Industriestandort: Raus aus Österreich?

Bundeskanzler Stocker betonte die Notwendigkeit eines „seriösen Plans für die Zukunft“. Die anhaltenden globalen Krisen – darunter der Ukraine-Krieg, die steigende Inflation und die Zollpolitik der USA unter Ex-Präsident Donald Trump – seien maßgebliche Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs.

Laut Außenministerin Meinl-Reisinger müsse sich Österreich neue Märkte und verlässliche Partner erschließen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch der Kanzler unterstrich die Bedeutung neuer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Der Fokus solle dabei auf Wirtschaftssektoren mit Zukunftspotenzial, Schlüsseltechnologien sowie einer Qualifizierungsoffensive liegen.