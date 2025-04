Siemens-Altair Deal : Milliardendeal: Siemens kauft US-Softwareunternehmen Altair

Siemens will sein Software-Geschäft mit einer milliardenschweren Übernahme stärken. Der Münchner Konzern will dazu die US-amerikanische Altair Engineering Inc. für rund 10 Milliarden US-Dollar (rund 9,2 Milliarden Euro) übernehmen. Altair bietet Industriesoftware unter anderem für die Luftfahrt-, Automobil- und Energiebranche an.