Der Nutzfahrzeughersteller MAN plant in Deutschland den Abbau von rund 2.300 Arbeitsplätzen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag erklärte, soll dies „absolut sozialverträglich“ geschehen. Kündigungen seien nicht vorgesehen. Besonders betroffen sind der Hauptsitz in München mit etwa 1.300 Stellen, sowie die Standorte in Salzgitter (600 Stellen) und Nürnberg (400 Stellen).

Als Begründung nannte MAN die Notwendigkeit, sich dem „anhaltend schwächelnden Truck-Markt in Deutschland anzupassen und seine Kostenposition weiter zu verbessern“. Zusätzlich würden hohe Strom- und Lohnkosten sowie zunehmender Wettbewerbsdruck aus Asien die wirtschaftliche Lage belasten. Diese Faktoren wirkten sich negativ auf die Rendite aus. „Wir gehen jetzt in eine Hochinvestitionsphase und müssen anhaltend Gewinne erwirtschaften, um unser Produktportfolio auszuweiten“, so der Sprecher weiter. Die Branche befinde sich zudem am Beginn einer Transformation hin zu elektrischen Nutzfahrzeugen.