Am Mittwoch, dem 19. November 2025, steht bei der PIERER Mobility AG ein bedeutender Einschnitt bevor. Die außerordentliche Hauptversammlung, die ab 10 Uhr im „House of Brands“ in Munderfing stattfindet, soll den Weg für eine weitreichende Neuausrichtung des oberösterreichischen Konzerns ebnen – mit unmittelbaren Folgen auch für die Motorradmarke KTM.

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr sind die Aktionäre zur Abstimmung geladen. Diesmal stehen jedoch keine Routinepunkte auf der Agenda, sondern gleich mehrere grundlegende Änderungen: Die wohl folgenreichste ist der Vorschlag, die Gesellschaft künftig unter dem Namen „Bajaj Mobility AG“ zu führen. Damit würde der indische Mehrheitsaktionär Bajaj auch namentlich zum neuen Markenträger. Gleichzeitig ist geplant, den Firmensitz von Wels nach Mattighofen zu verlegen – also dorthin, wo KTM seit Jahrzehnten beheimatet ist.