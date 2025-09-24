Autozulieferer insolvent : Kiekert-Insolvenz: Wie Chinas Schatten den Weltmarktführer für Autoschlösser zu Fall bringt

24.09.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Pleite trotz voller Auftragsbücher: Der Weltmarktführer für Autoschlösser Kiekert ist insolvent – und zeigt, wie deutsche Zulieferer zwischen chinesischen Eigentümern und US-Sanktionen zerrieben werden.

Inhalt

Messestand Kiekert auf der Auto Shanghais 2024

Kiekert auf der Auto Shanghai – glänzender Auftritt nach außen, doch im Hintergrund lasten die Probleme des chinesischen Eigentümers Lingyun: geopolitische Schatten, blockierte Finanzierungen, Rückzug der Kunden.

- © Kiekert AG / LinkedIn

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
24.09.2025
Letzte Aktualisierung
24.09.2025
Dominique Otto