In Europa und speziell Österreich vermisse er industriepolitische Akzente. Doch ist Henn dank der Diversifizierung in den globalen Märkten nicht ohnehin fein heraus? 2024 konnte das Vorjahresniveau gehalten werden. "Wir waren nicht unerfolgreich", sagt Ohneberg. Knapp 158 Millionen Euro Umsatz wurden erwirtschaftet. Wachstum in USA und Mexiko (plus 26 Prozent) sowie Korea (plus 18 Prozent) sorgten bei einem Dämpfer im Deutschland-Geschäft (minus 10 Prozent) unterm Strich für Wachstum im Segment Automotive.

"Ergebnisseitig lagen wir aber hinter den Plänen", so derUnternehmer. Dafür führt er eine Kombination aus überhöhten Standortkosten in Westeuropa und Investitionen in die Produkttransformation ins Treffen. "Wir haben tolle Aufträge und tolles Kundenfeedback, was aber auch heißt, die neuen Mobilitätslösungen einmal industrialisieren zu müssen", sagt Ohneberg. Sprich: Trotz globaler Handelshemmnisse erfolgreich zu lokalisieren und Kostennachteile im Headquarter im Rheintal in den Griff zu bekommen. Dort wurde zuletzt Personal aufgebaut, während in Deutschland da und dort angepasst wurde und 20 Stellen wegfielen.