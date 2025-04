Vor allem mögliche Werksschließungen und ein Mitarbeiterabbau beim Giganten VW sorgen derzeit für eine weiter steigende Unruhe. "Man muss jetzt einfach durchtauchen", so Apfalter im Ö1-"Mittagsjournal" zur Lage beim deutschen Riesen und all seinen Marken, "die Krise managen, einen 'Reset' machen in der Produktionskapazität und gut haushalten".

>>> VW-Chef Blume: "Unsere Kosten in Deutschland müssen massiv runter"

Und das würde er auf die Branche in Österreich umlegen: "Ich kann mich nicht noch mehr ins Abseits schieben indem ich noch höhere Lohn- und Lohnnebenkosten dem Produkt aufbürde." Man müsse mit den chinesischen Anbietern, die zudem günstigere Energiekosten hätten, mithalten können. Beides zu regeln sei Aufgabe der nächsten Regierung, die es rasch brauche.

Die Politik "soll unterstützen, was zu tun ist, und nicht bekämpfen, was nicht vermeidbar ist", so Apfalter. Die Anpassungseffekte müsse man langjährig sehen, gehandelt gehöre aber schnell. Die Kosten in Österreich müssten wieder "auf ein wettbewerbsfähiges Maß" gebracht werden.