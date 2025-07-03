„The only easy day was yesterday“ – mit diesem Zitat der US Navy Seals eröffnete Sebastian Eckler, Österreich-Chef von Amazon Web Services (AWS), seine Keynote beim Industriekongress 2025. Es steht sinnbildlich für die wachsenden Herausforderungen im Spannungsfeld von Technologie, Politik und Sicherheit. Im Zentrum seiner Ausführungen: die europäische digitale Souveränität – ein Konzept, das zunehmend als entscheidender Standortfaktor gesehen wird.

Eckler betonte, dass es heute nicht mehr nur um technische Leistungsfähigkeit geht, sondern um strategische Fragen: Wo werden Daten gespeichert? Wer hat Zugriff darauf? Und wie lässt sich sicherstellen, dass digitale Infrastruktur auch in Krisenzeiten funktioniert? Für Unternehmen stellt sich oft die Frage, ob sie zwischen Innovationsfähigkeit und digitaler Souveränität wählen müssen. AWS verfolgt jedoch das Ziel, beides zu vereinen: Kontrolle über Daten – ohne Kompromisse bei Funktionalität und Sicherheit.