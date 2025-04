8.000 Stellen werden abgebaut : Deutsche Post kündigt massiven Personalabbau an

Mit einem drastischen Stellenabbau in Deutschland reagiert der Logistik-Riese DHL auf einen Gewinneinbruch im vergangenen Jahr. Nun setzt der Konzern den Rotstift an: In der Sparte Post & Paket Deutschland sollen rund 8.000 der rund 190.000 Stellen gestrichen werden. DHL will dabei ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen.