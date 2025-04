Ein paar Stunden vor der Rede Trumps hatte Chinas Konglomerat CK Hutchison den Verkauf seiner Tochter Panama Ports Company für 14,21 Milliarden Dollar (13,5 Milliarden Euro) an ein Konsortium um den US-Investor BlackRock bekannt gegeben. Inklusive der Rückzahlung einiger Gesellschafterdarlehen fließen Hutchison mehr als 19 Milliarden Dollar zu.

Analysten der Bank Citigroup hatten den Wert der Panama Ports Company bislang auf 13 Milliarden Dollar geschätzt. Ihre Kollegen von der UBS wiesen darauf hin, dass CK Hutchison mit dem Erlös alle Schulden in Höhe von rund 17,8 Milliarden Dollar zurückzahlen könne und noch Geld übrig habe. Hutchison-Aktien stiegen am Mittwoch in Hongkong zeitweise um fast 25 Prozent und damit so stark wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Der Börsenwert des Konzerns erreichte damit gut 23 Milliarden Dollar. Vor Bekanntgabe des Deals hatte er bei rund 19 Milliarden Dollar gelegen.

"Ich möchte betonen, dass die Transaktion rein kommerzieller Natur ist und nichts mit den jüngsten politischen Nachrichten zu tun hat", sagte Frank Sixt, Co-Geschäftsführer von CK Hutchison. Man habe mehrere Angebote abgewogen. Von der Transaktion seien Beteiligungen an anderen Häfen wie in Hongkong oder Shenzhen nicht betroffen.