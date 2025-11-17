Dass Defense als Innovationsmotor wirkt, ist historisch nichts Neues. Viele Technologien, die heute als zivil gelten – vom Jettriebwerk bis zum GPS – haben militärische Wurzeln. Auch bei Booxit dürfte sich diese Dynamik wiederholen. Das Unternehmen positioniert sich klar als Dual-Use-Anbieter: zivile Anwendungen in Pharma- und Laborlogistik sind vorgesehen, der Markteintritt erfolgt aber über Defense. Denn dort, so Entenfellner, sei die Bereitschaft, in disruptive Technologien zu investieren, deutlich größer. Zudem hat sich der politische Rahmen geändert: Seit März 2025 gelten Defense-Start-ups in der EU bei der Finanzierung in vieler Hinsicht als gleichgestellt mit Green-Tech-Unternehmen. Damit fällt ein wichtiges Hemmnis weg, das junge Firmen bisher von militärischen Themen fernhielt. Die große Herausforderung bleibt dennoch die Beschaffung. Militärische Vergabeverfahren sind komplex, dauern Jahre, oft Jahrzehnte. Für Start-ups ist das kaum überlebbar.
„In Europa dauerte ein Beschaffungszyklus in der Regel zehn bis fünfzehn Jahre. In der Ukraine entwickeln sie eine neue Technologie, und zwei Wochen später wird sie eingesetzt“, sagt Entenfellner. Er fordert kürzere Innovationszyklen, experimentellere Strukturen – und mehr Vertrauen in heimische Technologie. Denn während große Industrienationen Milliarden investieren, könnten kleine Länder wie Österreich durch Agilität punkten. Was sich in Oberösterreich derzeit formiert, ist ein Beispiel dafür, wie industrielle Anpassung und strategische Sicherheitspolitik zusammenfallen. Ein Kunststoffcluster, der durch den Umbruch in der Automotive-Industrie unter Druck geraten ist, findet eine neue Aufgabe – und zwar in einem Bereich, der bislang als politisch heikel galt. Die Partnerfirmen haben ihre interne Compliance überarbeitet, Hochschulen, Universitäten und Forschungsinstitute haben Defence als legitimes Forschungsfeld akzeptiert. „Da hat sich seit 2022 viel verändert“, sagt Entenfellner.