Die börsennotierte Austria Metall AG (AMAG) bekommt eine neue Führung im Aufsichtsrat. Herbert Ortner, der das Gremium seit 2019 leitete, scheidet am 15. April 2025 aus persönlichen Gründen aus seinem Amt aus. Sein designierter Nachfolger ist Alessandro Dazza, der seit April 2024 einfaches Mitglied im Aufsichtsrat ist. Die Wahl Dazzas soll im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 15. April erfolgen, wie die AMAG am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Ortner war seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrats und übernahm ein Jahr später den Vorsitz. Sein Rücktritt begründete er mit persönlichen Gründen:

"Nach rund sieben Jahren im Aufsichtsrat der AMAG habe ich aus persönlichen Gründen den Entschluss gefasst, meine Aufsichtsratstätigkeit zu beenden."

Er bedankte sich für die gemeinsame Zeit im Unternehmen und zeigte sich überzeugt, dass die erfolgreiche Entwicklung der AMAG fortgesetzt wird.