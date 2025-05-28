Thyssenkrupp-Zerschlagung : Zerlegt, verkauft, geschrumpft - Wie Thyssenkrupp am eigenen Umbau zerbricht

28.05.2025
Lesezeit: ca. 11 Minuten
Thyssenkrupp steckt im tiefgreifendsten Umbau seiner Geschichte: Der Traditionskonzern will sich zur schlanken Finanzholding wandeln, wichtige Geschäftsbereiche verkaufen und Standorte schließen. Die seit Jahren diskutierte Zerschlagung soll jetzt im Rekordtempo umgesetzt werden – mit weitreichenden Folgen für das Unternehmen und seine Mitarbeiter.

Inhalt

Luftaufnahme des Thyssenkrupp-Stahlwerks in Duisburg mit Blick auf den Rhein

Thyssenkrupp-Stahlwerk in Duisburg: Während die Hochöfen weiter rauchen, steht dem Standort ein drastischer Stellenabbau bevor – rund 5.000 Arbeitsplätze sollen in den nächsten fünf Jahren wegfallen, weitere 6.000 sollen ausgelagert werden.

- © Thyssenkrupp

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Erstveröffentlichung
28.05.2025
Letzte Aktualisierung
17.06.2026
Dominique Otto