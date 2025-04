Das Feuer brach am 6. Februar gegen 22:30 Uhr aus. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Am nächsten Vormittag konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden.

Eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr war der Umgang mit den in der Produktionsanlage gelagerten Chemikalien. Durch die Hitze platzten Behälter mit Natronlauge, Salpetersäure und Salzsäure, sodass rund 60.000 Liter dieser Stoffe austraten und sich mit dem Löschwasser vermengten. Ein Großteil dieser Mischung sammelte sich im dichten Kellerbereich der Anlage, wie die Stadt Salzburg mitteilte.

Ein Entsorgungsunternehmen pumpte die ausgelaufenen Chemikalien ab und entsorgte sie fachgerecht. Beim Brand erlitten mehrere Mitarbeiter und Feuerwehrleute leichte Verletzungen durch Rauchgase und Verätzungen.

Neben dem Hauptsitz in Salzburg betreibt Maco weitere Produktionsstandorte in Mauterndorf und Trieben in Österreich. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über Werke in Deutschland, Polen und Russland.