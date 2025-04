Ein besonders kritisches Element des Einsatzes war die Tatsache, dass in der Produktionshalle große Mengen an gefährlichen Chemikalien gelagert wurden, darunter Salpetersäure und Salzsäure. Durch die enorme Hitzeentwicklung platzten einige Behälter, und die Chemikalien liefen aus. Es bestand die Gefahr, dass diese Stoffe in die Kanalisation oder das Grundwasser gelangen könnten.

Die Feuerwehr zog umgehend einen Chemiker hinzu, um die Gefahrensituation zu bewerten und Maßnahmen zur Eindämmung der Chemikalien zu koordinieren. Die Einsatzkräfte errichteten Sperrdämme und verwendeten spezielle Bindemittel, um das Austreten der Säuren zu minimieren.

Am frühen Freitagmorgen fand ein Termin mit den Behörden statt, um das weitere Vorgehen im Umgang mit den großen Mengen an ausgetretener Salz- und Salpetersäure zu besprechen, die infolge des Brandes in Sickerschächte gelangt sind. Bei dem Großbrand traten Natronlauge, Salpetersäure und Salzsäure aus, die im regulären Betrieb verwendet werden. Eine spezialisierte Firma ist derzeit mit dem Abpumpen der Chemikalien beschäftigt. Die Behörden untersuchen zudem, in welchem Ausmaß die Chemikalien in die Sickerschächte und möglicherweise ins Grundwasser gelangt sind. Branddirektor Werner Kloiber betonte jedoch, dass für die Bevölkerung aktuell keine Gefahr bestehe.