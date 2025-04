Helmut Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der AMAG Austria Metall AG: "Bei einer unverändert verhaltenen Wirtschaftslage in vielen europäischen Ländern ist es uns bislang gut gelungen, durch Produktmixverschiebungen und hohe Flexibilität, solide Ergebnisse zu erwirtschaften. Dennoch führt die schwache Industriekonjunktur in Europa zu einem zunehmenden Preis- und Mengendruck in zahlreichen Branchen. Wir begegnen diesen Herausforderungen unverändert mit dem klaren Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. Die Forschungsaufwendungen in den ersten drei Quartalen 2024 wurden erneut gesteigert, um unseren Spezialitätenanteil konstant hoch zu halten.“

>>> AMAG führt CO2-armes Aluminium mit nur 4 Tonnen CO2 pro Tonne ein

Das Betriebsergebnis (EBIT) ging in den ersten neun Monaten um 21 Prozent auf 80,7 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 11,1 Prozent auf 147,6 Mio. Euro zurück. Der Umsatz ging um 5,6 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro zurück. Der Absatz betrug 323.300 Tonnen (minus 1,3 Prozent). Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei mit 2.238 stabil geblieben.