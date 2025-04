Der VDMA mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist der größte Maschinen- und Anlagenbau-Verband in Europa mit rund 3.600 Mitgliedsunternehmen, davon 400 außerhalb Deutschlands. Eigene Länderbüros in Benelux, Italien und Polen stärken die Netzwerke vor Ort. 2017 gründete der Verband zur regionalen Betreuung seiner damals 40 österreichischen Mitgliedsunternehmen die VDMA-Geschäftsstelle Österreich in Wien.

Inzwischen hat sich der VDMA in Österreich als wichtigster Branchenverband auch auf nationaler Ebene etabliert. "In den ersten zehn Monaten 2024 hat der VDMA Österreich zu über 100 VDMA Veranstaltungen mit über 9.000 Teilnehmenden eingeladen. Wir unterstützen unsere 140 österreichischen Mitgliedsunternehmen mit aktuellen und praxisorientierten Erfahrungsaustauschen. Wir können dabei auf über 800 Expertinnen und Experten aus der VDMA-Gruppe zurückgreifen. Unsere Mitglieder unterstützen uns mit Best-Practice-Beispielen. Österreich liegt mit 36 Milliarden Umsatz im Maschinenbau 2023 an weltweit fünfzehnter Stelle und weist eine Exportquote von über 85 Prozent auf“, so Georg C. Priesner, seit 2017 Geschäftsführer des VDMA Österreich.