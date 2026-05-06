Die moderne Arbeitswelt ist sicherer geworden, aber nicht ungefährlicher. Während klassische Arbeitsunfälle zurückgehen, bleiben unsichtbare Risiken in vielen Industriebereichen bestehen: Gase, Dämpfe, explosionsfähige Atmosphären oder toxische Stoffe. Betroffen sind laut Thomas Leitgeb, Key-Account-Manager bei Dräger Austria, vor allem Bereiche, „wo es zu dem Austritt von gefährlichen Substanzen kommen kann“ – etwa Öl und Gas, Chemie oder Pharma. Dort gehe es nicht nur um Effizienz, sondern „ganz stark um die Verantwortung“ für die Gesundheit der Mitarbeiter.



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Der zentrale Unterschied zu vielen anderen Gefahren: Sie sind kaum wahrnehmbar. Gase kann man nicht sehen. Manche könne man riechen, andere nicht. „Genau das macht es so gefährlich“, sagt Leitgeb. Sicherheit sei deshalb „absolut kein Randthema, sondern Führungsverantwortung“. Unternehmen müssten nachweisen können, dass sie Prozesse sicher betreiben und gesetzliche Vorgaben einhalten.