Dräger Austria : Unsichtbare Gefahr am Arbeitsplatz
Die moderne Arbeitswelt ist sicherer geworden, aber nicht ungefährlicher. Während klassische Arbeitsunfälle zurückgehen, bleiben unsichtbare Risiken in vielen Industriebereichen bestehen: Gase, Dämpfe, explosionsfähige Atmosphären oder toxische Stoffe. Betroffen sind laut Thomas Leitgeb, Key-Account-Manager bei Dräger Austria, vor allem Bereiche, „wo es zu dem Austritt von gefährlichen Substanzen kommen kann“ – etwa Öl und Gas, Chemie oder Pharma. Dort gehe es nicht nur um Effizienz, sondern „ganz stark um die Verantwortung“ für die Gesundheit der Mitarbeiter.
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Der zentrale Unterschied zu vielen anderen Gefahren: Sie sind kaum wahrnehmbar. Gase kann man nicht sehen. Manche könne man riechen, andere nicht. „Genau das macht es so gefährlich“, sagt Leitgeb. Sicherheit sei deshalb „absolut kein Randthema, sondern Führungsverantwortung“. Unternehmen müssten nachweisen können, dass sie Prozesse sicher betreiben und gesetzliche Vorgaben einhalten.
Lösungsentwickler
Dräger sieht sich dabei nicht als reiner Produktlieferant. „Wir entwickeln unsere Produkte gemeinsam mit unseren Kunden“, sagt Leitgeb. Entscheidend sei, Gase und Gefahren zu identifizieren und daraus eine Lösung zu entwickeln, die in den Arbeitsprozess passt. Dazu gehören Wartung, Überprüfung und laufende Neuevaluierung. Viele Kunden sähen Dräger daher „nicht nur als Lieferanten, sondern als Partner“. Im Alltag bedeutet das: Technik müsse „am Leben erhalten werden“, etwa durch ein österreichweites Technikernetzwerk. Ebenso wichtig sei Ausbildung. Über die Dräger Academy können Trainings direkt beim Kunden stattfinden, „mit seinen eigenen Produkten“ und „mit seinen eigenen Anlagen“.
Ergänzend bringt Dräger mit Gas Detection und Safety Cars Produkte direkt zum Kunden.
Neue Grenzwerte, Normen und Regelwerke verlangen laufende Anpassung. Ein Beispiel ist Wasserstoff: „Ein Wasserstoffbrand erzeugt eine nahezu unsichtbare Flamme“, sagt Leitgeb. Zugleich wachsen die Anforderungen an digitale Dokumentation, etwa bei Arbeitsplatzgrenzwertkontrollen oder Freimessungen. Doch mit der richtigen Beratung und verlässlichen Partnern sind dies Herausforderungen, die sich lösen lassen.