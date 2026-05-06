Mobilität : Wenn Fahrradreparatur zur Industrieproduktion wird

06.05.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Die Fahrradbranche wächst, doch viele Prozesse bleiben handwerklich geprägt. JobRad Loop zeigt, wie sich Refurbishment industrialisieren lässt: In Leipzig werden Leasing-Rückläufer mit Methoden aus der Automobilindustrie aufbereitet – trotz hoher Varianz bei Modellen, Komponenten und Schadensbildern.
Dr Nela Murauer

"Wir praktizieren Lean-Routinen wie Morgenrunden, Gemba-Walks und enges Bottleneck-Monitoring."
Nela Murauer, CEO von JobRad Loop

- © Jobrad Loop

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Erstveröffentlichung
06.05.2026
Letzte Aktualisierung
06.05.2026
Daniel Pohselt